Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite dupa coliziunea intre doua autoturisme, noaptea trecuta, pe drumul national Piatra-Neamt – Roman, in localitatea Turturesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Au fost descarcerate 3 persoane, 2 dintre…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite, joi, intr-un accident produs pe DN 1S, intre localitatile Parau si Venetia de Jos, judetul Brasov, fiind implicate doua autoturisme. Echipajul de descarcerare intervine pentru scoaterea persoanei decedate din masina, iar circulatia este oprita. Potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite grav, miercuri, in urma impactului dintre doua mașini, in localitatea Romanesti, judetul Suceava, la fata locului intervenind mai multe echipaje de salvare. (Promotiile zilei la monitoare) Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite grav in noaptea de luni spre marti dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod pe DN 6, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Caras Severin citati de Agerpres.ro Accidentul a avut loc la iesirea din comuna…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, evenimentul s-a petrecut pe Bulevardul Ferdinand din Sinaia, iar in urma impactului cu autocarul, o masina a cazut intr-o rapa, soferul autoturismului pierzandu-si viata. In autocar se aflau 46 de turisti francezi care nu au suferit leziuni,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc intre localitatile Dridif si Beclean, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In urma impactului, o persoana si-a pierdut viata, iar alta a fost ranita, reprezentantii ISU precizand…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…