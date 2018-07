Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 88 de ani, care mergea pe bicicleta, a fost spulberat aseara de un microbuz la o intersecție de drumuri. Batranul nu purta vesta reflectorizanta și nici bicicleta nu avea semnale luminoase, scrie arq.ro Incidentul a avut loc in localitatea aradeana Alunis, la intersectia unui drum comunal,…

- Un barbat de 35 de ani a murit in urma unui accident rutier produs aseara in jurul orei 22.35, in satul Magdacesti, Criuleni. Victima, din raionul Rezina, traversa strada regulamentar, la trecerea de pietoni. Cel care l-a accidentat este un barbat de 42 de ani, din Strașeni.

- UPDATE 1 ”În jurul 15:15, s-a primit apelul la 112 ca un autoturism a luat foc în benzinaria Rompetrol, de pe Calea Turzii. Șoferul a fost gasit decedat. În urma anchetei s-a stabilit ca acesta a stropit cu benzina în mașina, a alimentat…

- Un barbat de 61 de ani, din Stanești, a murit lovit de un fulger. Acesta se intorcea cu animalele de pe camp, duminica, atunci cand a fost surprins de o vijelie puternica. Primele date arata ca s-ar fi adapostit sub un copac și a fost trasnit. Nenorocirea s-a petrecut pe un camp din…

- Un barbat de 63 de ani din judetul Alba a murit sambata dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla intr-un bazin din statiunea Geoagiu-Bai, judetul Hunedoara. Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 63 de ani a murit, astazi, dupa ce a fost lovit de o mașina pe DN 1, in dreptul ieșirii din localitatea Florești. Constantin Marinescu a plecat dupa bureți, in padurea de langa Livada cu cireși, impreuna cu doi prieteni. Toți au traversat in fuga Drumul Național, printr-un loc…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost lovit de tren la mica distanța de gara din Ramnicu Sarat. Incidentul a avut loc la aproximativ 500 de metri distanța de statia CFR Ramnicu Sarat catre Vrancea. Poliția și Ambulanța sunt la fața locului. Se fac cercetari pentru a se stabili daca a fost…

- Un barbat a murit lovit de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul rutier a avut loc aseara in orasul Orhei.Soferul automobilului le-a declarat politistilor ca victima a mai fost calcata de alte doua vehicule.