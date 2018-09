Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost grav ranit, miercuri, dupa ce a cazut de pe o schela situata in interiorul unei biserici din judetul Constanta, unde facea lucrari de renovare. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital pentru a primi ingrijiri medicale și se afla in coma.

- Un barbat in varsta de 69 de ani a murit, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a cazut in casa scarii blocului din municipiul Constanta in care locuia. El a fost gasit intre etajele unu si doi, cu o mana prinsa in grilajul de protectie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un barbat de 48 de ani care lucra la un hotel din stațiunea Olimp, aflat in renovare, a murit luni, cazand de pe o schela intr-un țaruș metalic. Cazul este considerat accident de munca, fiind cercetat și de ITM Constanța, scrie Mediafax.Potrivit polițiștilor constanțeni, barbatul lucra la…

- Un barbat, in varsta de 48 de ani, care lucra la reabilitarea unui hotel din stațiunea Olimp, a cazut de la inalțimea de 4 metri, intr-un țaruș și a decedat. Autoritațile au demarat o ancheta pentru...

- Un barbat in varsta de 55 de ani, din Vaideeni, judetul Valcea, a murit, iar altul a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-au aplecat peste un butoi cu prune, iar din cauza mirosului provenit de la fermentatia fructelor, au cazut.

- Un barbat de 51 de ani a murit dupa ce a cazut intr-o rapa de zece metri, langa o manastire din judetul Neamt. Fiul sau, plecat in cautarea tatalui, a cazut in aceesi rapa si a fost grav ranit.

- Un barbat a murit, marti dimineata, dupa ce a patruns cu autoturismul pe care il conducea pe contrasens, pe DN 22C, in apropiere de Medgidia, si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta."Un accident rutier a avut loc pe…