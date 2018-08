Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei au fost lovite vineri dimineata de o masina pe Calea Grivitei din Capitala, in timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni, anunta Brigada Rutiera. Potrivit sursei citate, traficul a fos...

- Doi pietoni au fost raniti, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs pe Calea Grivitei din Capitala. Cele doua victime au fost transportate la Spitalul Universitar si la Spitalul Floreasca.

- Trei pietoni au fost raniti, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs pe Calea Grivitei din Capitala. Cele trei victime au fost transportate la Spitalul Universitar si la Spitalul Floreasca.

- O femeie a fost lovita de camion in zona Doamna Ghica din București, dupa ce ar fi traversat neregulamentar. Victima a fost transportata la spitalul Floreasca. Traficul in zona in care s-a produs accidentul este restricționat. Din primele cercetari, polițiștii spun ca femeia de 60 de ani a fost accidentata…

- Mai multe mașini au fost implicate intr-un accident, marți, la intrarea in București, dinspre Autostrada A1, doua persoane fiind ranite. Traficul in zona este blocat, iar circulația catre Capitala a fost deviat prin Bolintin.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penalCeremonia militara prilejuita de Ziua…

- Din cauza circulatiei oprite, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul spre Capitala, s-au format coloane de masini pe o distanta de aproximativ doi kilometri. Ruta ocolitoare este orasul Lehliu Gara - DN3 - orasul Fundulea - intrare autostrada A1. Potrivit reprezentantilor…

- Traficul este oprit, luni, pe prima banda a sensului catre Capitala a DN1 Bucuresti - Ploiesti, in localitatea Tancabesti din judetul Ilfov, din cauza unui accident in care au fost implicate trei masini, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.