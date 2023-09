Accident grav soldat cu patru răniți și trei mașini distruse în vestul țării Accident grav soldat cu patru raniți și trei mașini distruse in vestul țarii. La data de 11 septembrie a.c., in jurul orei 17:00, un barbat de 39 de ani, din județul Satu Mare, a condus o autoutilitara pe D.J. 709, dinspre Pancota spre Arad, iar la km. 17+600 m, a intrat in coliziune cu un autoturism care tracta o remorca, condus de un barbat de 34 de ani, din Arad. In urma accidentului au fost transportate la spital 4 persoane, toate fiind ranite, dintre care un minor, pasageri in autoutilitara. Polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor care… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

