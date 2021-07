Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, la ora 01.52, pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112, salvatorii teleormaneni au fost alertați de producerea unui grav accident rutier pe raza localitații Draganești Vlașca, intre un microbuz in care se aflau opt persoane și un autotren ce transporta produse electrocasnice.Coliziunea…

- Cinci persoane au decedat și alte doua sunt in stare grava dupa ce o autoutilitara in care se aflau opt persoane s-a ciocnit de un TIR in noaptea de duminica spre luni, in județul Teleorman. Potrivit IPJ Teleorman, accidentul a avut loc pe DN 6, in afara localitații Draganești-Vlașca. Conform polițiștilor,…

- Accidentul rutier a avut loc, duminica noaptea, in localitatea Draganesti Vlasca din județul Teleorman, iar in urma ciocnirii dintre un microbuz, un autotren si o autoutilitara cinci oameni au murit, au transmis reprezentanții ISU Teleorman. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Pompierii au…

- In aceasta noapte, in jurul orei 22.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22, dinspre Constanta spre Tulcea, la iesire din localitatea Mihai Viteazu. Andreea Iliescu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta spune ca "la fata locului, politistii au…

- De asemenea, doua femei, pasagere in autoturism, au fost ranite, respectiv o femeie de 34 de ani, din municipiul București, care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD și alta de 36 de ani, din municipiul București, care a fost transportata la spital cu ambulanța SAJ, pentru acordarea de…

- Poliția Maghiara a anunțat luni ca accidentul cu trei morți și 13 raniți de vineri a fost provocart de un camon inmatriculat in Romania. TIR-ul a lovit un microbuz din care pasagerii au fost aruncați pe șosea, scrie portalul regional de știri Szoljon . Accidentul a avut loc vineri in jurul orei 12:40…

- Accidentul s-a petrecut, duminica seara, in localitatea bacauana Filipești, de pe drumul național DN 2. Trei persoane au murit, iar alte doua persoane, au ajuns in stare grava la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe au ajuns la fața locului,…