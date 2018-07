Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar in urma unui accident cu patru mașini in Lețcani, județul Iași. Trei persoane au murit, dupa ce au ramas incarcerate intr-unul dintre autoturismele implicate in ciocnirea violenta. La fața locului a fost solicitata și intervenția unui elicopter SMURD. Accidentul infiorator a avut loc,…

- Un tanar de 19 ani, fara permis si baut, a intrat intr-un cap de pod din Suceava, la Salcea. Masina condusa de tanarul teribilist a scapat de sub control si a intrat intr-un gard, pe care l-a facut zob. Acum e in coma, iar alti doi pasageri sunt grav raniti. Accidentul s-a petrecut miercuri seara,…

- O persoana si-a pierdut viata si trei sunt grav ranite, dupa ce o autotutilitara si un TIR s-au ciocnit pe DN 2H, in localitatea Milisauti, judetul Suceava. Traficul rutier in zona este complet blocat. Trei dintre victime au fost incarcerate si a fost nevoie de interventia pompierir pentru scoaterea…

- Cinci persoane au fost transportate, marti dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), dupa un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si doua autobuze, a declarat, pentru AGERPRES, seful de cabinet al comandantului Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea, Lucian Tugui.…

- Șase copii din satul Siliștea, județul Vaslui, au ajuns la spital dupa ce a mancat ciuperci otravitoare, culese din padure, conform cotidianul.ro. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Vaslui, Vasile Lapa, a declarat, in timpul nopții de luni spre marți, ca o fetița de 11 ani este al șaselea copil care…

- Un muncitor a murit si doi au fost raniti, luni seara, dupa ce un un proiectil a explodat la o exploatare forestiera din comuna Asau, judetul Bacau. Muncitorii implicati in explozia unui proiectil de razboi intr-o padure din Bacau ar fi incercat sa-l taie si au fost avertizati de catre colegi ca ar…

- Doua accidente rutiere au avut loc in mai puțin de jumatate de ora pe DN 17. Unul dintre acestea a avut loc la intersecția DN 17 cu DN 15A, in care au fost implicate 6 persoane – 5 adulți și un minor (o fetița de 11 ani). Se pare ca șoferul unui autoturism inmatriculat in Neamț, care venea dinspre Bistrița…

- Un tanar din comuna Parva are probleme grave cu legea, dupa ce polițiștii l-au prins conducand baut și cu permisul de conducere suspendat. Cireașa de pe tort este insa faptul ca tanarul nu a oprit la semnalele oamenilor legii. Acesta nu a oprit decat dupa ce a intrat intr-un alt autovehicul parcat pe…