- Sapte persoane, intre care doua fetite cu varstele de 8 si 13 ani, au fost ranite intr-un accident de circulatie, pe DN 7, in zona localitatii Lesnic, intre Deva si Ilia, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune, conform Agerpres.

- Doi mineri au fost prinsi in subteran, miercuri, la cota 40, dupa ce tavanul unei galerii din mina Lupeni s-a surpat. Mai multi salvatori intervin pentru scoaterea victimelor de sub pamant, transmite MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al Serviciului Județean de Ambulanța Hunedoara, Calin Dumitrescu,…

- Cinci persoane, dintre care doi minori, cu varstele de 7 si 17 ani, au fost ranite, vineri, intr un accident care a avut loc pe DN 7, intre localitatile Lesnic si Sacamas, dupa ce soferul unui autoturism care circula de la Deva spre Arad a efectuat o depasire neregulamentara, a intrat pe contrasens…