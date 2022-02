Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, marti, in zona localitatii iesene Sarca, cinci persoane fiind gasite in stop cardio-respirator, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Potrivit centrului Infotrafic, la ora 7:35, in județul Iasi s-a produs…

- UPDATE. Conform ISU Iasi, sapte persoane gasite in stop cardio-respirator au fost declarate decedate. Cinci persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs pe DN 28, in zona localitații Sarca din județul Iași. Coliziunea s-0a produs intre un autocamion, un autoturism și o ambulanța,…

- Sapte persoane au murit in urma unui accident in care au fost implicate un autocamion, o ambulanta si un autoturism. produs marti pe DN 28 Iasi-Targu Frumos. Conform ISU Iasi, cele sapte persoane gasite in stop cardio-respurator au fost declarate decedate. In ambulanța se afla o femeie insarcinata care…

- O ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, marti, in zona localitatii iesene Sarca, cinci persoane fiind gasite in stop cardio-respirator, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane, noteaza Agerpres. "Pe DN 28 Iasi - Targu Frumos, in zona localitatii…