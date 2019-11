Stiri pe aceeasi tema

- Incepute in 2015, lucrarile la tunelul feroviar de la Turdas, aflat la intrarea in Orastie (județul Hunedoara), au fost finalizate si receptionate in toamna acestui an. Traficul feroviar a fost deschis pe una dintre cele doua linii ferate, pe care trenurile pot circula, iar in perioada urmatoare se…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- In vestul țarii va fi realizat, cu bani europeni, un muzeu al civilizației dacice. Investiția se ridica la peste cinci milioane de euro, muzeul urmand a fi amenajat in orașul Oraștie, din județul Hunedoara. Un nou punct de atracție pentru turiști va aparea in vestul țarii. In luna octombrie a fost semnat…

- Ieri, 9 octombrie 2019, in jurul orei 08.30, pe DN 7, la kilometrul 343, pe raza comunei Saliștea, un barbat de 39 de ani, din municipiul Targu Jiu, județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism in direcția Sebeș – Deva, s-a angajat intr-o depașire neregulamentara, ignorand marcajul și indicatoarele…

- 4 persoane au murit in urma unui grav accident de circulație produs astazi, in jurul pranzului, pe raza localitații Balțați, in apropiere de Targu Frumos. Soferul unui autoturism marca Opel a vrut sa efectueze o manevra de intoarcere pe linia continua si a fost lovit de un alt autoturism, SUV Jaguar,…

- Șoferul unui autoturism a murit, luni, dupa ce a fost implicat intr-un accident cu un autocar pe DN 15 B, in județul Neamț. Potrivit reprezentanților ISU Neamț, in autocar erau 18 persoane, dar niciuna nu a avut nevoie de asistența medicala, anunța MEDIAFAX.Polițiștii din Neamț susțin ca accidentul…

- Doi barbați și-au pierdut viața in urma unui accident petrecut in aceasta seara. Cei doi circulau cu un autoturism pe drumul pietruit care leaga Beba Veche de Valcani, in vestul județului Timiș. „In jurul orei 21.00, am fost solicitați sa intervenim pentru degajarea unui autoturism rasturnat intr-un…