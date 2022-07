Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Giurgiu a fost activat Planul Rosu de Interventie in urma producerii unui accident rutier pe DN 6, in localitatea Stalpu intre un microbuz si un autoturism, fiind implicate 20 de persoane, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- VIDEO| ACCIDENT GRAV pe DN1A: 12 persoane, RANITE, in urma unei coliziuni intre microbuz și un autoturism. Planul Roșu de Intervenție a fost ACTIVAT VIDEO| ACCIDENT GRAV pe DN1A: 12 persoane, RANITE, in urma unei coliziuni intre microbuz și un autoturism. Planul Roșu de Intervenție a fost ACTIVAT Un…

- Un accident rutier a avut loc miercuri seara, 29 iunie, in comuna Butimanu, DN 1A, judetul Dambovita, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunilor de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie,…