- Accidentul s-a produs sambata pe DN6 in județul Caraș-Severin. A fost solicitat și elicopterul SMURD. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers.Cele doua TIR-uri s-au ciocnit pe DN 6 Orșova - Caransebeș, la kilometrul 393,la intrarea in localitatea Plugova, potrivit Centrului Infotrafic din…

- PLUGOVA – In aceasta dupa-amiaza, pe DN6, in apropiere de Plugova, s-a produs un accident rutier intre doua autotrenuri. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate, fiind nevoie de intervenția pompierilor și a cadrelor medicale! Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic”…

- Un nou accident grav s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN 6. Din primele informatii exista doua victime incarcerate dupa ce doua tiruri s-au ciocnit in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin. La fața locului acționeaza un echipaj de pompieri de la Punctul de Lucru Baile Herculane, cu…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- Accident in lanț intre cinci vehicule pe drumul morții din vestul țarii. Un om a murit, patru sunt la spital, trei autoturisme, o duba și un TIR au fost avariate. Se circula dirijat, pe o banda. —————– Accident rutier DN 6, Constantin Daicoviciu, jud. Caraș-Severin. Traficul este oprit pentru masuratori.…

- CARA;-SEVERIN – Asta titreaza cei de la Sindicatul Europol, dupa ce pe Drumul Național 6, un vehicul a fost inregistrat astazi de polițiștii rutieri, cu aparatul radar, in timp ce circula cu viteza de 184 de km/h, intre Caransebeș si Herculane! Potrivit celor de la Sindicatul Europol, „protagoniștii…

- Un grav accident de circulație s-a produs, astazi, pe DJ 709J, intre localitațile Iratosu și Variașu Mic. Doua autoturisme s-au ciocnit și au ieșit in afara parții carosabile. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție ale ISU Arad. La fața locului au gasite șase victime dintre…

- Grav accident rutier pe DN 6, intre doua mașini in care se aflau in total cinci persoane. Un adult și doi minori au fost raniți iar la fața locului a intervenit inclusiv un elicopter SMURD. Incidentul a fost raportat la 112 și a avut loc pe DN 6, intre Caransebeș și Buchin. Doi adulți și […] Articolul…