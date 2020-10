Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc luni seara, 26 octombrie, pe DE 58 - DN 24, intre Roșiești și Costești, in județul Vaslui. In urma tragediei un barbat și o fetița de patru ani au murit pe loc, iar alte patru persoane, printre care și un bebeluș, au ajuns la spital.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Ocna Mureș: Barbat transportat la spital, dupa ce a fost acroșat de un șofer de 73 de ani. Victima avea o alcoolemie de 0.26 mg/l alcool pur Un accident rutier a avut loc luni, 19 octombrie, pe raza localitații Ocna Mureș. Un barbat a fost acroșat, in timp ce se afla…

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut la Ocna Mureș. Acesta circula pe carosabil, in momentul in care a fost acroșat de o mașina. Se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 8.30, un barbat de 73 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a decedat dupa ce a fost tamponat de o mașina, pe traseul Hincești - Chișinau. In urma impactului, victima s-a ales cu diverse traumatisme, insa a refuzat sa fie transportat la spital. Acesta a fost transportat acasa, iar la scurt timp a decedat.

- Accident rutier, vineri, in Pitești, pe str. Teilor, intre 3 autoturisme. Au intervenit o descarcerare, o autospeciala de lucru cu apa și spuma și o ambulanța de tip B2. „Nu sunt persoane incarcerate. O singura victima, un barbat in varsta de 79 de ani. In timpul impactului, acesta a fost lovit la mana.…

- Sambata dupa-amiaza, pe Drumul Național DN 1H, a avut loc un accident rutier extrem de grav, soldat cu un deces și patru persoane ranite.grav, informeaza ISU Salaj. Cele patru persoane...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe Calea Moldovei din Focșani. Din primele informații, in accident au fost implicate doua mașini, in urma impactului rezultand ranirea a doua persoane. Acestea erau conștiente și neincarcerate, la sosirea echipelor de intervenție. La fața locului au…

- Interventia este in desfasurare.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Tuzla, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o explozie la o butelie, neurmata de incediu. Interventia este in desfasurare.Cauza…