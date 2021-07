Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani, cetațean turc, a murit, sambata, dupa ce TIR-ul pe care il conducea pe DN 7, in localitatea Barzava, județul Arad, s-a rasturnat. Potrivit Poliției Arad, accidentul s-a produs pe DN7, in apropiere de localitatea Barzava. Din primele cercetari, polițiștii aradeni…

- Cele doua victime au ramas incarcerate, iar echipajele de interventie ajunse la fata locului au declarat decesul acestora.Conform ISU Arad, la fata locului, iesirea din comuna Graniceri spre localitatea Siclau, pe drumul judetean 709B, au intervenit un echipaj de pompieri de la detasamentul Chisineu…

- Grav accident de circulație, duminica dimineața, la intrare in Dej dinspre Gherla. Un barbat și-a pierdut viața, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit violent un podeț. Articolul Accident mortal in Dej. Un șofer de 50 de ani a murit – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocnit, joi dimineața, pe DN 71, in apropierea localitații Aninoasa, județul Dambovița. Doua persoane au murit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații…

- Un accident mortal a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in porțiunea de șosea din zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Un incident teribil a zguduit… la propriu Aradul, in aceasta dimineața: O masina a explodat in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, sambata, la prmele ore ale dimineții. Inauntru, pompierii au gasit o persoana carbonizata. Sunt banuieli ca, in fapt, deflagrația nu a fost… intamplatoare; fapt…

- Adolescentul a cazut in lacul Vlașcuța, de langa o ferma din localitatea Stolnici, județul Argeș. Apelul la 112 a fost dat in jurul orei 21.00, iar salvatorii au ajuns rapid in zona. Adolescentul, 15 ani, a fost gasit, dar n-a raspuns manevrelor de resuscitare, scrie portalul Epitesti . Salvatorii au…

- Accident rutier grav pe DN1, in zona localitatii Liliesti. Un autoturism a intrat intr un stalp. Doua persoane au ranit si alte doua au ajuns la spital.Accident rutier pe DN 1 in dreptul localitatii Liliesti Baicoi .Un autoturism a intrat intr un stalp. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate…