- O femeie de 37 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs vineri pe DN 66, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 66, in localitatea Ciopeia. Din cercetarile preliminare, polițiștii au stabilit…

- Accident de circulație, astazi, pe DN 58B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Coliziunea s-a petrecut intre localitațile Colțan și Bocșa, județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar patru persoane au fost ranite. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului…

- Un autoturism a ieșit in afara parții carosabile pe DN17 intre localitațile Ilișești și Paltinoasa din cauza neadaptarii vitezei, a anunțat ISU Suceava. In urma evenimentului au rezultat doua victime (barbat și femeie) care fost preluate de catre echipajele SMURD și transportate la spital pentru investigații…

- Accidentul s-a produs, miercuri dupa-amiaza, pe DN6, in Ișalnița, județul Dolj, dupa ce șoferul unui TIR nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație și a fost lovit din spate de un microbuz de marfa, informeaza Cuvantul Libertații . In urma impactului, doua persoane au decedat,…

- Accident de circulație pe DN6, in apropiere de Caransebeș, in care au fost implicate trei autoturisme. Incidentul a avut loc in zona localitații carașene Petroșnița, și din fericire nu a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Serviciului…

- Accident teribil produs duminica, in vestul țarii și soldatel cu moartea in condiții groaznice a doi oameni și ranirea altor doi. Accidentul, in care au fost implicate trei vehicule, a avut loc pe DN 19E Marghita-Oradea, județul Bihor. Unul dintre autoturisme a luat foc și doi oameni au murit. Alte…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 care s-a produs miercuri dimineata in nord-vestul Turciei s-a soldat cu ranirea a 35 de persoane, dintre care una se afla in stare critica, au anuntat autoritatile turce, relateaza AFP. Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS) a inregistrat o magnitudine a seismului…

- Traficul este blocat duminica dupa-amiaza pe DN 66, in județul Hunedoara din cauza unui accident in care sunt implicate doua motociclete și o mașina. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 66 Hațeg – Petroșani, la kilometrul 178+800 m, in județul Hunedoara. In urma accidentului in…