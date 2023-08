Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs joi in apropierea orașului Arad. Mai multe persoane sunt incarcerate dupa ce o camioneta și un autoturism s-au ciocnit.ISU Arad a anunțat ca accidentul s-a produs pe șoseaua care leaga municipiul Arad de localitatea Horia. Au fost implicate o camioneta și un autoturism,…

- Aviația rusa a efectuat patru atacuri aeriene, in Siria, asupra zonei rebele din nord vestul țarii. Surse independente spun, ca in urma acestor raiduri au murit trei civili, printre care o femeie și copilul ei, iar mai multe persoane au fost ranite.

- Accident de circulație astazi, la pranz, pe drumul dintre Oraștie și Romos, in județul Hunedoara. „La data de 26 iulie 2023, ora 12:45, un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Boșorod in timp ce conducea un autoturism pe DJ 705 G, din direcția Oraștie spre Romos, la intrare in localitatea Romos,…

- Un grav accident in care a fost implicat un autoturism s-a produs intre localitațile Curtici și Șofronea, din judetul Arad. Un barbat e ranit si i se acorda ingrijiri medicale. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza, la ieșirea din Petroșani spre Deva. La locul incidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Petroșani, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean…

- Accident de circulație, miercuri dimineața, pe DJ 581, intre localitațile Reșița și Lupac, in județul Caraș-Severin. „In accident au fost implicate doua autoturisme. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma,…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 5,3 a avut loc, marți seara, la ora 20.26, in zona de vest a Romaniei. Institutul Național pentru Fizica Pamantului anunța ca seismul s-a produs in Crisana, judetul Arad, la mai puțin de 10 kilometri adancime. Au fost inregistrate 18 apeluri la 112 privind desprinderea…

- Grav accident de circulatie in aceasta dupa amiaza pe DN 66, in localitatea Bretea Streiului, judetul Hunedoara. Un sofer in varsta a pierdut controlul masinii si a intrat in coliziune cu un automobil parcat, pe care l-a proiectat intr-o alta masina de asemenea parcata. In urma impactului barbatul…