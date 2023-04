Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident de circulație soldat cu pierderi de vieți omenești, al doilea al zilei in vestul țarii, a avut loc pe DN 79A, in zona localitații aradene Voivodeni. UN autoturism in care se afla doar șoferul a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat in camp. La fața locului s-au deplasat echipajul de descarcerare…

- Teribil accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DJ 792, șoseaua care leaga localitațile aradene Ineu și Pancota, unde doua mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, cu sprijinul…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe o strada din localitatea aradeana Nadlac, aproape de frontiera cu Ungaria. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD din partea Detașamentului de Pompieri Arad, cu sprijinul unui echipaj SAJ și al elicopterului SMURD, pentru acordarea primului ajutor…

- Grav accident de circulatie in localitatea Turnu, din judetul Arad. Un sofer a intrat cu masina intr-un alt autoturism iar in urma impactului doua persoane au fost ranite. Azi dupa pranz, in jurul orei 12.23, polițiștii orașului Pecica au fost sesizați despre un eveniment rutier. Un barbat in varsta…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe pe A1 Deva – Nadlac, km 251, calea 2, Arad – Timișoara, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Traficul rutier pe banda de urgența și pe prima banda este restricționat.…

- Grav accident de circulație, cu doua mașini și un pieton, in aceasta seara, pe DN 58, la ieșirea din Reșița. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, alaturi de doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanța…

- O femeie de 37 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs vineri pe DN 66, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 66, in localitatea Ciopeia. Din cercetarile preliminare, polițiștii au stabilit…