- Un teribil accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DN 7, pe raza localitații hunedorene Mintia. In urma impactului dintre o autoutilitara și un camion, doua persoane și-au pierdut viața. „Un barbat de 53 de ani, din judetul Alba, care conducea o autoutilitara pe DN 7, din directia Deva…

- Accident rutier grav in vestul țarii. Un autoturism in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, in localitatea Batuța din județul Arad, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru a transporta victimele incarcerate. Doua persoane, un barbat și o femeie, au ramas captive intre fiarele autoturismului…

- Un roman de 19 ani a murit intr-un accident rutier in Italia, care a avut loc sambata pe o șosea in apropierea orașului Caravate din provincia italiana Varese. Doua autoturisme s-au ciocnit sambata pe o șosea care face legatura intre localitațile Caravate și Gemonio, iar mașina in care se afla romanul…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, pe DJ 682A, in afara localitatii aradene Șagu, la 500 de metri de la coborarea de pe pasajul peste autostrada. Un barbat de 67 de ani, din Șagu, care conducea un autoturism pe sensul de mers Șagu – Cruceni, a surprins…

- Circulația pe DN7 este complet blocata, in momentul transmiterii acestei știri, intre localitațile Șoimoș și Milova, din județul Arad din cauza unui grav accident de circulație in care sunt implicate un TIR și un autoturism. The post Accident grav in vestul tarii. O mașina a fost spulberata de TIR:…