- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina.Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite astazi in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP. ‘Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde un autocar…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, pe DJ 682A, in afara localitatii aradene Șagu, la 500 de metri de la coborarea de pe pasajul peste autostrada. Un barbat de 67 de ani, din Șagu, care conducea un autoturism pe sensul de mers Șagu – Cruceni, a surprins…

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta dimineața pe DN6, la ieșirea din Caransebeș spre Lugoj, in jurul orei 8.30. „Au intervenit de urgența un echipaj de descarcerare și unul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, echipaje ale Poliției și un echipaj SAJ. Accidentul s-a soldat cu doua…

- Potrivit primelor cercetari ale politistilor, autorul accidentului nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar intr-o curba a intrat pe sensul opus de mers, lovind frontal autoturismul condus de un barbat de 55 de ani, din municipiul Vulcan. 'In urma evenimentului rutier, cei doi conducatori…