- Un accident rutier a avut loc sambata, 25 iunie, in localitatea Carnesti, judetul Hunedoara, in care au fost implicate doua masini in care se aflau 8 persoane, intre care 5 copii. Doua victime au ramas incarcerate, iar 7 persoane au fost transportate la spital, informeaza News.ro . Un copil a fost preluat…

- Un accident rutier a avut loc vineri la ieșire din municipiul Medgidia, județul Constanța. In urma impactului șase persoane au fost ranite printre care și trei copii, potrivit ziarului local Ziua Constanța. Accidentul a avut loc azi in jurul orei 13.10, la ieșire din municipiul Medgidia, spre localitatea…

- Pompierii din cadrul ISU Neamt au fost solicitati seara trecuta, la ora 18:26, prin apel la 112 sa intervina la un accident rutier pe DN 12 C in localitatea Neagra din comuna Tasca. Potrivit ISU Neamt, la locul solicitarii s au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala complexa pentru interventie…

- In urma unei coeziuni frontale intre doua mașini produsa sambata dimineața pe DN2 in zona localitatii Racaciuni, din judetul Bacau, doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost oprit, informeaza Centrul Infotrafic. Accidentul s-a produes dupa ce un autotren și o autoutilitara…

- Un accident rutier a avut loc azi, 10 mai, in judetul Suceava. Este vorba despre o coliziune intre trei autoturisme pe raza municipiului Radauti.Intervin pompierii militari ai Detasamentului Radauti cu modulul SMURD autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD B2 cu sprijinul unui echipaj SAJ.…

- "In urma accidentului au rezultat sase victime constiente. O victima a fost descarcerata. La spital au fost transportate toate cele sase victime, trei adulti si trei minori", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.Politistii rutieri efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal…

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident produs miercuri dimineața pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DJ 687. Un tanar de 22 de ani, din Deva, in timp ce conducea o mașina pe banda a doua de circulație, a patruns pe sensul opus de […] Articolul…