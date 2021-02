Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost blocat timp de aproximativ o ora pe DN 59, șoseaua care leaga Timișoara de vama Moravița, la granița cu Serbia, in urma unui accident produs in jurul orei 5.00, in aceasta dimineața. Conform DRDP Timișoara, un șofer care se afla singur in mașina a intrat pe contrasens și s-a izbit in…

- Trei persoane au murit și una este ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un utilaj de deszapezire, pe autostrada A1. Potrivit Poliției din Sibiu, accidentul s-a produs pe raza localitații Saliște din județul Sibiu, pe sensul de circulație Deva – Sibiu. Coliziunea s-a produs intre un autoturism…

- O mașina s-a rasturnat in aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, pe DN6, șoseaua care leaga Caransebeșul de Orșova, pe raza localitații carașene Domașnea. „A intervenit de urgența Detașamentul de Pompieri Caransebeș, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție si comanda,…

- Potrivit Serviciului de Ambulanta Calarasi, un autoturism cu doi ocupanti s-a rasturnat dupa ce a lovit un caine. In urma impactului, autovehiculul a lovit parapetul de protectie, apoi a parasit partea carosabila. Cei doi ocupanti au fost incarcerati. Au intervenit din partea ISU Calarasi o autospeciala…

- Un barbat, de aproximativ 30 de ani, a murit dupa ce a fost accidentat de o mașina. Articolul Accident mortal in Bistrița. Un barbat a murit lovit de o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- Accident grav in localitatea ieseana Ciohorani. Accidentul s-a produs in urma cu putin timp pe DN 2 Roman-Falticeni in dreptul localitatii mai sus mentionate. In accident au fost implicate doua TIR-uri care s-au ciocnit frontal. Traficul in zona este blocat iar autoritatile anunta ca acesta ar putea…

- O tanara de 23 de ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita violent de un alt automobil. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jrul orei 19:45, in apropierea satului Bilicenii Noi din raionul Singerei.

- Un accident mortal a avut loc, joi dimineata, pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, dupa ce un sofer de 33 de ani a patruns cu autoturismul pe contrasens, iar dupa parcurgerea unei distante de mai multi kilometri, a intrat in coliziune cu o autoutilitara, potrivit Agerpres. Citește și: Alexandru…