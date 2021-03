Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș – ora 21:01. Salvatorii au fost solicitați sa intervina la un accident rutier in localitatea Sannicolau Mare. La fața locului s-au deplasat de urgența 8 pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. De asemenea, la fața locului s-au deplasat și 3 ambulanțe…

- Un accident rutier in Brasov a avut loc cu puțin timp in urma pe strada str. 13 Decembrie (in zona terminalului RAT). Sunt implicate 3 autoturisme. Din primele informații, sunt 4 victime constiente, dintre care una incarcerata. S-au deplasat la fata locului: un echipaj pentru descarcerare, un echipaj…

- Un accident de circulație s-a produs astazi pe Drumul Național 581, care leaga Reșița de Oravița. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme au rezultat trei victime, dintre care una a ramas incarcerata in mașina. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala…

- FOTO| 74 de misiuni efectuate de ISU Alba in weekend: 3 incendii lichidate și 36 de persoane ranite transportate la spital, printre intervenții Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a publicat bilanțul activitații desfașurate in perioada 5-7 februarie. In sfarșitul de saptamana…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 24 A, pe raza comunei Muntenii de Sus, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres. La locul producerii evenimentului au fost deplasate o autospeciala…

- Un grav accident rutier grav s-a produs luni dimineața, pe autostrada A1, km 270, sensul de mers spre Sibiu. O mașina și o autoutilitara de deszapezire au intrat in coliziune. ISU Sibiu a intervenit la fața locului cu trei echipaje SMURD, o autospeciala de transport și salvare victime multiple, o...…

- Un accident rutier a avut loc miercuri, in comuna Arieșeni, unde o tanara de 20 de ani din Oradea a pierdut controlul autoturismului, intrand in coliziune cu un brad. In urma evenimentului rutier, conducatoarea auto și pasagerul au suferit leziuni corporale ușoare. La data de 30 decembrie 2020, in jurul...…

- Noua persoane din localitatea botosaneana Dersca, dintre care cinci copii cu varste cuprinse intre 1 si 13 ani, au ramas fara un acoperis deasupra capului, dupa ce casa in care locuiau a fost mistuita de un incendiu, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…