Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si 10, toate straine, au fost ranite intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul judetean 593, intre localitatile Biled si Iecea Mica din judetul Timis. La fata locului au fost trimise mai multe ambulante.

- Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost ranite, intr-un accident care s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, pe drumul județean ce leaga localitațile Biled și Iecea Mica. Conform primelor informații, o mașina s-a rasturnat și a intrat in mai multe persoane care se aflau pe marginea șoselei…

- Grav accident, miercuri seara, in județul Timiș. Primele informații arata ca in accident au fost implicate 10 persoane, dintre care 2 ar fi murit, anunța Mediafax. Conform ISU Timiș, un autovehicul cu mai mulți pasageri s-a rasturnat in localitatea Iecea Mica. „La fața locului s-au…

- Clipe de groaza miercuri spre seara pe soseaua ce leaga Biledul de Iecea Mare. Un apel la numarul de urgenta 112 a anuntat dezastrul. Din primele informatii, se pare ca o masina plina cu migranti s-a rasturnat de pe carosabil la o viteza destul de mare. Primul bilant al evenimentului rutier este dramatic:…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DJ 693, șoseaua care leaga localitațile timișene Biled și Iecea Mare. Doua persoane au murit și altre opt sunt ranite dupa ce o mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conform primelor informații, toate victimele ar fi migranți. Vom reveni…

- Cel puțin cinci persoane ar fi fost fost ucise și 10 ranite intr-un atac armat produs la universitatea din orașul Perm, Rusia, potrivit informațiilor preliminare oferite de site-ul RBC, care citeaza o sursa apropiata din Ministerul Afacerilor Interne. Un tanar de 18 ani ar fi intrat inarmat in universitatea…

- Tanarul care s a aflat la volan a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicand o valoare de 0,99 mg l alcool pur in aerul expirat. La data de 3 septembrie a.c., in jurul orei 03:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie,…