Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…

- Un angajat al SMURD care deserveste ambulanta aeriana a avut parte de un soc sambata dimineata dupa ce a fost solicitat sa intervina la un accident de circulatie petrecut la cativa kilometri de Lugoj. Serviciile de urgenta au fost anuntate ca pe raza localitatii Fardea un baietel de 4 ani a fost lovit…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta seara, puțin dupa ora 20.00, pe centura municipiului Caransebeș. La locul ciocnirii dintre un TIR și un autoturism s-au deplasat de urgența doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. Echipajele de urgența…

- Accident grav pe șoseaua care leaga Timișoara de Deva, in aceasta dimineața, in localitatea Coșevița. Pompierii au fost alertați la ora 07,31, la locul intervenției deplasandu-se de urgența o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, 7 pompieri și 2 echipaje SAJ, dupa ce…

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost accidentat grav, luni, de o mașina in localitatea bistrițeana Ilva Mare. Echipajele medicale SMURD care au ajuns la fața locului, au solicitat intervenția unui elicpter SMURD, pentru transportul victimei la o clinica de specialitate. …

- Doua echipaje apartinand SMURD Iasi au efectuat, astazi dimineata, interventii aeromedicale in judetele Neamt si Suceava, pentru a prelua pacienti aflati in stare grava si a-i transfera la spitale iesene. Este vorba despre pacienti de la Piatra Neamt si Radauti. Mai multe informatii am obtinut de la…