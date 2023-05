Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie cumplita in Mehedinți - Trei tineri, cu varste intre 18 și 22 de ani, au murit intr-un accidentTrei tineri cu varste cuprinse intre 18 și 22 de ani au murit, marți seara, intr-un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR. Accidentul a avut loc pe DN 56A, in județul Mehedinți,…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 și 22 de ani au murit, marți seara, intr-un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR. Accidentul a avut loc pe DN 56A, in județul Mehedinți.

- Accident in lanț pe DN 6, in Caraș-Severin, luni, in jurul orei 14:00, cu un autocar, trei mașini și o autoplatforma. In urma incidentului, o persoana a murit și alte trei sunt ranite. „In urma cu puțin timp, pe DN 6, in zona localitații Topleț, limita cu județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier…

- Accident cumplit pe o șosea din Vrancea. Doua persoane și-au pierdut viața și una a fost grav ranita dupa ce un tir a lovit o autoutilitara. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD la fața locului.

- Patru aradeni și-au pus capat zilelor anul acesta, intr-o luna: la Sintea Mare, in muncipiul Arad, la Zadareni și in orașul Sebiș. Mai exact, din... The post Patru sinucideri au avut loc intr-o luna in județul Arad. Cei care și-au luat viața au varste cuprinse intre 16 și 50 de ani appeared first on…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, au fost raniti, miercuri, intr-un acicdent rutier produs in judetul Suceava. ISU Suceava intervine, miercuri, la un accident rutier produs intre localitatile Dumbraveni si Veresti. Un autoturism cu cinci persoane la bord a intrat intr-un cap de pod.…

- Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, mașina a ieșit de pe șosea și a intrat violent intr-un cap de pod. In autturism se aflau cinci tineri cu varste cuprinse intre 17 ani și 19 ani.Potrivit ISU Suceava, au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, au fost raniti, miercuri, intr-un acicdent rutier produs in judetul Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…