Accident grav pe o șosea din Giurgiu. Un tânăr de 18 ani a murit Luni seara, in jurul orei 22, pompierii de la ISU Giurgiu au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DJ 401 A, intre localitațile Florești și Stoenești. Trei tineri au fost raniți, unul dintre ei – in varsta de 18 ani – fiind in stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de salvare. In accident au fost implicate doua autoturisme, gasite rasturnate in afara parții carosabile. Un tanar, in varsta de 18 ani, a fost gasit incarcerat intr-unul din autoturisme, fiind nevoie de accesoriile specifice pentru a putea fi extras. Acesta se afla in stop cardio-respirator, iar echipajul SMURD… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

