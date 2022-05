Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini au fost implicate astazi intr-un accident pe DN 58B, șoseaua care leaga Reșița de Bocșa, in zona localitații carașene Colțan. La fața locului s-au deplasat echipaje de urgența din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, mai exact doua autospeciale pentru stins incendii cu modul de prim…

- Echipajele de urgența din cadrul ISU Arad au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in jurul orei 21:40, pentru gestionarea unei situații de urgența generata de producerea unui accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in orașul aradean Ineu. „La locul evenimentului…

- Un camion s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN 79A, intre localitațile Pilu și Socodor, in județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Criș cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD. In…

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Viteza si neatentia continua sa produca victime. Dupa accidentul mortal de ieri din apropierea frontierei de la Nadlac, astazi o alta persoana si-a pierdut viata in urma unui incident in trafic. In aceasta dimineața, pe DN 58, intre localitațile Brebu și Paltiniș (județul Caraș-Severin), s-a produs…

- VAL de accidente rutiere in Alba: Doua mașini s-au ciocnit pe DN14B, langa Manarade. Un barbat a fost rnanit VAL de accidente rutiere in Alba: Doua mașini s-au ciocnit pe DN14B, langa Manarade. Un barbat a fost rnanit La data de 4 martie 2022, in jurul orei 17,00, polițiștii din Blaj au intervenit pe…