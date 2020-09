Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de urgența au fost solicitate astazi, puțin dupa miezul zilei, sa intervina la locul unui accident produs pe DN 6, in zona localitații Slatina Timiș din județul Caraș-Severin. O mașina din Arad, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat in afara șoselei „Doua echipaje de pompieri militari…

- Duminica, in jurul orei, 15:30, polițiștii Biroului Rutier Costesti au fost sesizați, prin apelul unic de urgența 112, cu privire la producerea unui accident rutier, petrecut pe raza localitații argeșene Popesti. “Din primele verificari efectuate de polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Costești…

- Pompierii militari de la Falticeni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, pe raza localitații Bunești, unde o mașina scapata de sub control de șofer s-a rasturnat in afara drumului, la o distanța de cațiva metri fața de carosabil. Echipajele de la SMURD și de la Serviciul de Ambulanța Județean ...

- Un șofer a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au ciocnit frontal pe DJ 687, la intrarea in Hunedoara. „Echipaje de descarcerare si prim ajutor ale Detasamentelor de Pompieri Hunedoara si Deva precum si cadre medicale ale SAJ Hunedoara au intervenit la locul impactului…

- INCIDENT… Un autoturism marca Logan a luat foc in trafic, duminica dupa-amiaza, pe strada Calugareni din municipiul Vaslui, pasagerii reușind sa se salveze inainte ca flacarile sa se extinda. Potrivit reprezentaților ISU Vaslui, incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric. “Detașamentul de…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata dimineața, la un accident rutier, produs pe DN 74, intre Micești si Șard. A fost vorba despre un autoturism rasturnat, cu o victima conștienta, care a refuzat transportul la spital. Poliția va stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul.…

- A fost activat planul roșu de intervenție intr-o localitate din Salaj, unde patru oameni au murit, iar alți patru sunt in stare grava dupa ce un șofer a depașit pe linia continua și a lovit in plin un autoturism. La locul accidentului au sosit 11 ambulanțe, dar și mai multe echipaje de polișie, scrie…

- Detasamentul de Pompieri „Adrian Marchis” a intervenit noaptea trecuta, in Baia Mare, pe str. Alba Iulia, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Au ars elementele combustibile din compartimentul motor si 10% din bordul masinii. Cauza probabila a incendiului este un scurtcircuit Source