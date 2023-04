Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte patru au ajuns la spital in urma unui accident produs duminica, 30 aprilie, in zona localitații Constantin Daicoviciu din judetul Caras-Severin, in care au fost implicate mai multe autovehicule, potrivit unui comunicat transmis de ISU Caras-Severin.Accidentul s-a produs pe…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autotren, o autoutilitara si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, conform news.ro.”Pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea localitatii Constantin Daicovici,…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul 470,…

- O persoana a fost ranita intr-un accident pe A1, pe sensul Pitești – București, la kilometrul 17. Trei autovehicule sunt implicate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntaț ca accidentul a avut loc in zona localitații Ciorogarla, județul Ilfov. Unul dintre autoturismele…

- Mai multe persoane au fost ranite, vineri seara, pe DN 58 B, intre Berzovia și Gherteniș, din județul Caraș-Severin, dupa un accident intre cinci mașini. Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs pe DN 58 B, Berzovia – Gherteniș, intre cinci mașini. Nu se cunoaște numarul victimelor. Din primele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autocamion de colectare a deseurilor menajere s a rasturnat pe carosabil pe DN 6 Orsova ndash; Caransebes, in zona localitatii Armenis, judetul Caras Severin, blocand deplasarea pe o banda. In urma accidentului, conducatorul…

- Accident de circulație, puțin inainte de ora 15:00, pe cea mai circulata șosea din Banat, DN 6. Coliziunea dintre o mașina și o autoutilitara s-a produs in localitatea timișeana Belinț. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Punctului de Lucru Topolovațu Mare, cu…

- Accident de circulație, duminica dupa-amiaza, pe DJ 581, la intrarea in comuna Lupac dinspre Reșița, in județul Caraș-Severin. In incident au fost implciate doua autoturisme inc are se aflau in total cinci persoane. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța din cadrul Serviciului de Ambulanța…