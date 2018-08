Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 la iesire din localitatea Tuzla catre Costinesti. Din primele informatii trei autoturisme au fost implicate in accident. Potrivit ISU Dobrogea sunt mai multe victime. ...

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, duminica, pe Autostrada Soarelui, sensul spre litoral, in zona localitații Medgidia, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost ranita.Potrivit Centrului Infotrafic, pe Autostrada A2 Bucuresti…

- Accident in lant pe DN6, drumul care leaga Timisoara de Sannicolau Mare. Cinci autoturisme au fost implicate intr-o coliziune succesiva la iesirea din Becicherecu Mic, inspre Biled, in urma careia doua persoane au fost transportate la spital. Mai multe autoturisme au fost distruse. Persoanele care au…

- La data de 15 iulie a.c., in jurul orelor 20.02, un barbat in varstai de 56 de ani din localitatea Techirghiol a condus un autoturism marca Ford in parcarea hotelului Jennifer, din localitatea Eforie Nord.La iesirea din parcare, nu a acordat prioritate de trecere, incercand sa efectueze virajul la stanga…

- Un biciclist a fost ranit sambata dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa neregulamentar pe DN 39.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 16:06, un barbat in varsta de 49 de ani a condus autoturismul marca Rover, pe DN 39, in apropierea localitatii Costinesti, pe banda numarul doi, dinspre…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 intre localitatile Tuzla si Costinesti, Din primele informatii doua masini au fost implicate. Traficul in zona este ingreunat. Pe sensul catre Constanta traficul este aglomerat, coloana de masini intinzandu se de la 23 AUgust catre Tuzla.…

- Zece persoane au fost ranite, pe o sosea din Ungaria, intr-un accident in care au fost implicate trei vehicule – un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si o masina din Slovacia, anunta Politia ungara. Accidentul rutier a avut loc duminica pe Drumul national 42 din Ungaria,…

- Doi oameni au fost raniți grav, miercuri seara, in urma unui accident pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre litoral. Trei mașini și un camion s-au ciocnit, la kilometrul 71, potrivit Centrului Intotrafic. Circulația in zona este oprita. Accidentul a avut loc pe Autostrada Soarelui (A2 București-Constanța)…