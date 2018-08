Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia tramvaielor pe liniile 1 si 10, pe ambele sensuri, pe Soseaua Nicolae Titulescu din Capitala, este blocata dupa un tanar a fost calcat de tramvai, el fiind transportat in stare de inconstienta la Spitalul Floreasca. Primele verificari arata ca ar fi traversat neregulamentar.

- Un pieton a fost lovit, marți, de un tramvai, pe Șoseaua Nicolae Titulescu. Victima a fost extrasa și transportata la Spitalul Floreasca, in stare de inconștiența.Circulația tramvaielor care circula pe linia 1 și 10 este blocata pe ambele sensuri. Din primele informații, pietonul ar…

- "Un barbat de 67 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 23, a surprins si accidentat un barbat care se angajase in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure. Din pacate, victima a decedat", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache. Politistii…

- Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani a fost accidentat de un autoturism pe raza localitații Stalpu. Acesta incerca sa traverseze strada neregulamentar in momentul in care a fost surprins de autoturism și lovit in plin. Victima a fost preluata de ambulanța și transportata la spital. In zona producerii…

- In urma unei sesizari primite de la UPU - Spitalul Focșani, polițiștii Biroului Rutier au efectuat verificari stabilind ca un barbat, de 44 ani, in timp ce manevra un excavator (decolmata șanțul) pe marginea DJ 205 B in Budești, a lovit un pieton, de 52 ani. Victima s-a prezentat la Unitatea de…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7:30, pe Soseaua Vestului, in zona ACR. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversarea strazii. Victima a refuzat transportul la spital. Se fac cercetari pentru a se stabili…

- "Pe Sos. Viilor in statia Stefan Hepites, sens CFR Progresul, doua tramvaie s-au tamponat. Blocare linii 1, 7, 11, 25", potrivit unui anunt postat pe contul de Twitter Clienti RATB. Ciculatia tramvaielor pe liniile 1, 7, 11 si 25 a fost reluata pe Sos.Viilor in jurul orei 14.45.