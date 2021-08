Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este dirijat pe DN2E85, in localitatea Oreavul, in urma unui accident rutier. „Din primele date de la fața locului un autovehicul ar fi ieșit in afara parții carosabile și s-ar fi rasturnat, posibil doua victime.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii.

- Un microbuz cu pasageri si un autoturism au fost implicate, vineri, intr-un accident pe DN2, in judetul Bacau. Trei persoane au fost ranite. Traficul a fost blocat in zona. „Pe DN 2 (E85) Adjud-Bacau, in zona localitatii Racaciuni, judetul Bacau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Traficul este dirijat pe DJ203C, in afara localitații Florica, in urma unui accident rutier. „Din primele date de la fața locului, un autovehicul ar fi intrat in coliziune cu un stalp marginal, posibil o victima. La fața locului intervine echipaj de descarcerare.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. …

- Traficul rutier a fost blocat pe DJ 203 G spre Monteoru, in urma unui accident rutier, anunța IPJ Buzau. In eveniment este implicata o ambulanța privata. „Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, se pare ca sunt doua persoane ranite.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ…

- Traficul rutier a fost blocat pe DJ 203 G spre Monteoru, in urma unui accident rutier, anunța IPJ Buzau. „Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, se pare ca sunt doua persoane ranite.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii

- Traficul a fost restricționat pe DN2E85, pe sensul de mers Ramnicu Sarat catre Buzau, in urma unui accident rutier. „Din primele date de la fața locului este vorba despre o coliziune intre o autoutilitara și un autoturism, la ieșirea din localitatea Oreavul, posibil doua victime. La fața locului intervine…

- „Trafic dirijat pe DN2E85, la ieșire din municipiul Buzau catre Ploiești, accident rutier. Din primele date ar fi 3 autoturisme implicate, 4 persoane ar fi ranite.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii.

- Patru persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe drumul national DN 7, in comuna Budesti din judetul Valcea. Traficul rutier este blocat. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit ISU, trei din cele patru victime au fost preluate de ambulante și…