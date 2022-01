Stiri pe aceeasi tema

- Luni noapte in timp ce conducea autoturismul pe DN 29, in afara localitatii Dumbraveni, un barbat de 42 de ani din orașul Salcea a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanțul aflat pe direcția sa de deplasare. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto și a unui pasager din autoturism,…

- Accident rutier la Ocna Mureș: Un șofer BEAT a parasit drumul și s-a „oprit” intr-un stalp. Avea o alcoolemie de 0,53 mg/l Accident rutier la Ocna Mureș: Un șofer BEAT a parasit drumul și s-a „oprit” intr-un stalp. Avea o alcoolemie de 0,53 mg/l Un accident rutier a avut loc sambata, 25 decembrie, in…

- Polițiștii au fost sesizați duminica, in jurul orei 16, pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN16, la km 24+260m, in localitatea Mociu din județul Cluj. Din primele informații, coliziunea s-a produs intre doua autoturisme, care circulau dinspre județul Mureș spre Cluj-Napoca. O mașina…

- Coliziunea s-a produs in miezul nopții pe DN72. Din cauza ceții dense și a vitezei prea mari, niciunul dintre șoferi nu a mai putut evita impactul frontal.Șoferul TIR-ului de 34 de ani a scapat cu cateva rani. Polițiștii au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și ucidere din culpa.

- Poliția Orașului Dolhasca a fost sesizata miercuri seara prin “SNUAU 112” ca pe raza localitații a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto pare a fi sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca in timp ce conducea…

- Șoferul unui microbuz a fost reținut, duminica dimineața, dupa ce a devenit agresiv in urma unui accident produs la Iclod.Polițiștii au fost sesizați, in jurul orei 11.55, cu privire la un eveniment rutier produs pe DN1C, in localitatea Iclod.Din primele date, conducatorul unei autovehicul, respectiv…

- Polițiștii au fost sesizați luni in jurul orei 16 despre la o coliziune produsa intre un autoturism și un camion pe DN1 E60. Din primele date, conducatorul unui autoturism, de 43 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa din direcția Turda spre Cluj-Napoca ar fi patruns pe constrasens, intrand in coliziune…

- Un accident de circulație extrem de grav s-a produs azi noapte la aproximativ 30 de kilometri de Timișoara. Șoferul unui autoturism plin cu migranți a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului.