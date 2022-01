Accident grav pe DN72, aproape de Centura. Implicate un TIR, o autoutilitara si un autoturism

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, vineri, intr-un accident pe DN 72A, in afara localitatii Gemenea, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. "Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au constat ca s-a produs o coliziune intreun autoturism…

- O persoana si-a pierdut viata joi in urma unei coliziuni intre un autoturism si o autoutilitara pe DN 17C, intre localitatile Romuli si Fiad, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Bistrita-Nasaud, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Nasaud si Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au intervenit joi…

- Ieri, 22 decembrie, in jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 1C, in afara localițații Ileanda, s-a produs un accident de circulație. Oamenii legii au constatat faptul ca un tanar de 29 de ani, din județul Neamț, in timp ce conducea un autoturism, intr-o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Lugoj-Caransebeș, la ieșire din localitatea Lugoj, s-a produs un carambol in care au fost implicate patru autotrenuri și un autoturism. Potrivit primelor date, patru persoane au suferit rani ușoare, fiind evaluate…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, pompierii intervin la un accident in comuna Fulga, sat Fulga de Jos.Din primele informatii sunt implicate un autotren si un autoturism cu 4 persoane.La fata locului…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi, in județul Prahova, localitatea Draganești. Pentru gestionarea situației, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Accident rutier grav in Prahova UPDATE 15:09 In microbuzul școlar se aflau 19 copii, iar patru dintre aceștia au suferit…

- Un accident rutier s-a petrecut intre un autoturism și un microbuz școlar in aceasta dupa-amiaza, in Draganești, județul Prahova. Din primele informații, sunt 17 persoane implicate. Pentru gestionarea situației, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. In acest moment acționeaza…

- Accident rutier la Cerna, judetul TulceaPompierii militari din cadrul ISU "Delta" Tulcea au intervenit in aceasta dimineata pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, in urma unui accident rutier produs pe DN 22D, in zona localitatii Cerna. Impactul s a produs intre un autoturism…