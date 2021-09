Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui grav accident care a avut loc in aceasta noapte pe raza municipiului Falticeni. In accident au fost implicate trei masini, in care se aflau cinci persoane. Potrivit ISU Suceava, un barbat de 39 de ani a ramas incarcerat, acesta fiind extras de catre pompieri…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, la ieșirea din localitatea Cornu Luncii spre Falticeni. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate cinci persoane dintre care doua victime au fost preluate de echipajele sosite la fața…

- Un accident rutier a avut loc marți, 3 august, in jurul orei 12:30, in afara localitații Apahida. Un șofer a intrat pe contrasens, s-a rasturnat și a ajuns cu mașina intr-un șanț.„Accident rutier in jurul orei 12.30, pe DN 16, in afara localitatii Apahida. Conducatorul auto de 44 de ani care se deplasa…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 12:40, la ieșire din localitatea Apahida spre Dej. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme și un autocamion. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Cluj cu trei autospeciale,…

- Un accident feroviar, soldat cu doua victime, a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Apahida. Din primele informații, un tren de marfa care se deplasa dinspre Apahida inspre Jucu, ajuns la o trecere cu calea ferata din localitatea Apahida, semnalizata prin semnale acustice si luminoase, a…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața in Baicoi, județul Prahova. In urma tragediei, o femeie in varsta de 68 a ramas incarcerata in mașina. Din nefericire, la scurt timp medicii au constatat decesul. Alte patru persoane, printre care și un copil de trei ani au fost transportați…

- Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 14.30, la Petrești. Doua persoane au suferit leziuni ușoare. Au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul era parcat. Potrivit unor martori de la fața locului, ambele persoane au refuzat transportul la spital. La fața locului s-au deplasat…

- Sapte persoane au ajuns la spital, miercuri dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si doua microbuze, la o trecere de cale ferata din Gura Humorului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, a fost activat Planul rosu de…