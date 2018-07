Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident in Bistrita-Nasaud: Doua masini s-au ciocnit, iar una a fost proiectata pe calea ferata unde a fost lovita de locomotiva unui tren de persoane; trei victime sunt inconstiente, incarcerate, informeaza news.ro.Un grav accident s-a produs, miercuri seara, pe DN 17 D, in judetul…

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- Ministrul de Interne a anuntat, sambata, in cadrul comandamentului de inundatii de la MAI, ca in judetul Bacau o masina de pompieri a fost accidentata frontal de un sofer care circula cu viteza mare, sase subofiteri suferind leziuni. „Avem o situatie in judetul Bacau. O masina de pompieri a fost accidentata…

- Tragedie uriasa pe autostrada A1 Deva – Sebes in aceasta dimineata, in zona localitatii Simeria. Trei oameni au murit pe loc, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Alți patru au fost grav raniți. La cateva minute insa, in timp ce medicii se luptau sa le salveze viața, unul dintre raniti a decedat.…

- "In jurul orei 06.45, un autoturism care circula pe contrasens pe A1, din directia Soimus-Simeria, a intrat in coliziune cu un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului a rezultat decesul a trei persoane aflate in autoturismul care a produs evenimentul rutier si ranirea altor patru persoane",…

- Un accident rutier a avut loc sambata seara pe DN1, localitatea Dumbrava. Doua persoane au fost ranite dupa ce o masina s-a rasturnat in afara partii carosabile. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de la Aiud. Cele doua persoane, sot si sotie, au fost preluate de echipajul medical. Revenim…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca trenul R4046 Baia Mare Jibou a lovit un autoturism la intersectia caii ferate cu centura orasului Jibou, judetul Salaj, din cauza neacordarii de prioritate de catre soferul autoturismului.In urma impactului au rezultat patru…

- Opt persoane au fost ranite luni dimineata in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocar inmatriculat in Ucraina, produs pe DN 2 B, la iesire din localitatea braileana Baldovinesti. Initial cinci persoane au fost transportate la spital, insa ulterior, dupa evaluarile…