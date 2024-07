Accident grav pe DN13, în zona Rupea. Un copil de 4 ani, rănit grav ISU Brasov a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier intre un autoturism si o autoutilitara, pe DN13, intre localitațile Fișer și Rupea. Spre locul solicitarii au fost direcționate o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD. In accident au fost implicate 4 persoane, dintre care un minor de 4 ani in stare grava care a suferit un traumatism cranio cerebral. Acesta a fost transportat spre spitalul din Rupea, urmand sa fie preluat de echipajul SMURD cu medic și transferat catre Spitalul de Pediatrie din Brașov. Celelalte 3 persoane au fost evaluate la… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

