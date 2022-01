ACCIDENT GRAV pe DN1 Sebeș – Sibiu, lângă Cristian. Impact între un TIR și un autoturism. Trafic blocat ACCIDENT GRAV pe DN1 Sebeș – Sibiu, langa Cristian. Impact intre un TIR și un autoturism. Trafic blocat Un accident rutier grav s-a petrecut joi seara pe DN1 Sebeș-Sibiu, langa Cristian. Un barbat este in stop cardio-respiratoriu, fiind aplicate manevre de resuscitare. Potrivit IPJ Sibiu, politiștii rutieri care au ajuns la fata locului au constatat ca in accident au fost implicate un autoturism și un ansamblu TIR. Potrivit ISU Sibiu, șoferul autoturismului a […] Citește ACCIDENT GRAV pe DN1 Sebeș – Sibiu, langa Cristian. Impact intre un TIR și un autoturism. Trafic blocat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Articolul News Alert: Trafic blocat pe centura Buzaulu, in urma unui accident: un minor de 5 ani, preluat de ambulanța se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un accident rutier soldat cu ranirea unui copil s-a produs, sambata la pranz, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. Au fost implicate…

- Accident rutier in satul Limba: Un BMW a lovit un stalp de inalta tensiune. Traficul este blocat Accident rutier in satul Limba: Un BMW a lovit un stalp de inalta tensiune. Traficul este blocat Un accident rutier s-a produs in astazi, 15 ianuarie 2022, in satul Limba din județul Alba, in jurul orei…

- ACCIDENT pe DN1 Sebeș-Sibiu, la Calnic. Doua mașini lovite, o persoana ranita. Trafic BLOCAT Traficul rutier a fost blocat temporar pe DN1 Sebeș-Sibiu, in zona Calnic, marți dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. Din primele date, au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, o persoana…

- In urma coliziunii dintre un autoturism și un camion au rezultat trei victime incarcerate, ocupanții autoturismului.Salvatorii au extras cele trei victime, doua au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, iar șoferul, un barbat in varsta de 31 de ani,…

- Un accident grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A4, intrarea de la Agigea, dupa ce un camion s-a rasturnat, a rupt parapeții și a ajuns pe sensul opus, unde a lovit un alt camion care circula din sens opus. Unul dintre camioane a luat foc in urma impactului. Potrivit ISU Constanța, accident…

- Patru persoane au ramas incarcerate intr-un autoturism in urma unui accident produs, marti dimineata, pe DJ 106A, in judetul Sibiu, la iesire din Rasinari spre Paltinis, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu. Conform sursei citate, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism…

- Tanar de 24 de ani din Alba, ranit intr-un accident produs in județul Sibiu. Traficul este blocat Un accident de circulație s-a produs miercuri dupa masa in județul Sibiu, pe DJ 141, la ieșire din Barghiș spre Pelișor. Este vorba despre o coliziune intre un tractor și doua autoturisme conduse toate…

- Trafic a fost blocat, in aceasta seara, la ieșire din municipiul Buzau, pe DN2B, in urma unui accident rutier. „Se pare ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule. Se circula deviat pe traseul Galbinași-Țintești.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii.