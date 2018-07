Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu patru victime s-a produs pe DN 1 A, unul dintre cele mai dificile drumuri din tara. Un autoturism s-a izbit violent de un TIR, ajungand in afara drumului. Patru tineri au fost raniti, suferind traumatisme la cap si la coloana. Patru tineri cu varste cuprinse intre 19 si 23 de ani pot…

- Zece tineri cu vârste cuprinse între 16 si 20 de ani au fost raniti, în noaptea de luni spre marti, dupa ce masinile în care se aflau au plonjat, una dupa cealalta, în albia unui pârâu, în judetul Mures, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile…

- Zeci de gospodarii din mai multe localitati din judetul Sibiu au fost afectate de inundatiile provocate de ploile din ultima perioada, in sprijinul pompierilor, militarilor si jandarmilor din judet, care au intervenit pentru limitarea pagubelor, fiind mobilizate forte din alte sase judete, realteaza…

- La data 10 iunie, in jurul orei 07.50, o femeie, in varsta de 43 de ani, a condus un autoturism pe DN 2A, dinspre localitatea Nicolae Balcescu spre localitatea Mihail Kogalniceanu unde, ajungand la km 180 700m, a pierdut controlul asupra autoturismului si s a rasturnat in afara partii carosabile, catre…

- Toate cele noua victime ale accidentului rutier ce a avut loc marti in Ungaria au fost identificate ca fiind de cetatenie romana, iar trupurile neinsufletite ale acestora au fost transportate la morga pentru efectuarea autopsiei, informeaza Ministerul Afacerilor Externe...

- In continuarea comunicarilor privind accidentul rutier produs in apropiere de Budapesta, in care a fost implicat un microbuz care se deplasa catre Romania dinspre Slovenia, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de echipa consulara…

- In acesta seara s-a produs un accident rutier pe DN 7 in localitatea Sacamaș soldat cu 3 persoane ranite. Echipajele de pompieri, ale Secției Ilia și Detașamentului Deva, specializate in descarcerare, prim ajutor și stingere au gasit la locul impactului dintre doua autoturisme, trei persoane ranite,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe DN 22, la iesire din localitatea Tariverde, judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, din cele patru victime, soferul a ramas incarcerat.Printre victime se afla si un copil de patru ani.La fata locului se afla un echipaj de pompieri de la…