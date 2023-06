Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 iunie a.c., in jurul orei 08.20, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs pe DN1-E60, in localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului.Conform primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un tanar, de 23 de ani, din județul Vaslui, care circula…

- O femeie și un barbat au murit, duminica dimineața, intr-un accident rutier grav pe drumul dintre Oradea și Cluj-Napoca. Mașina in care se aflau a intrat violent intr-o cutocisterna, motiv pentru care au murit pe loc. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

- Pompierii au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut in comuna Mica din județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, iar patru tineri au fost transportați la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica. Apelul…

- Un accident cu urmari cumplite a avut loc in județul Teleorman. O mașina in care se aflau cinci tineri a fost lovita de locomotiva unui tren. Salvatorii au intervenit de urgența la fața locului. Din pacate, o adolescenta și-a pierdut viața in urma acestui accident. O fata de 16 ani a murit si patru…

- Accident care se putea transforma intr-o tragedie in județul Cluj. O mașina a intrat in interiorul unui restaurant. Din fericire, nimeni nu se afla la acea ora in local. Patru barbați au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care doi au fost transportați la spital.

- Doi tineri au murit, iar un altul a fost grav ranit dupa ce o mașina a intrat, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un stalp in localitatea Șcheia, județul Iași.Angajații ISU Iași au fost sesizați prin apel la 112, in noaptea de sambata spre duminica, despre producerea unui accident rutier in…

- Doi romani de 20 și 27 de ani au murit pe loc intr-un accident rutier petrecut in prima zi de Paște, in Italia. In prima zi de Paște, dupa ce doi tineri prieteni, Darius și Daniel, au murit in urma unui accident rutier ingrozitor, petrecut in Italia. Tragedia s-a produs pe un drum din Stornarella, […]…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…