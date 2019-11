Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 18:15, pe DN1, la intersectia cu drumul spre Floresti. Potrivit primelor informatii de la fata locului, au fost implicate un microbuz si doua autoturisme. In microbuz se aflau 19 pasageri, insa niciunul nu a fost ranit. In cele doua autoturisme,…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR și trei mașini, produs pe DN 1, in județul Brașov.Potrivit IPJ Brașov, un șofer care conducea o mașina pe DN 1, dinspre Brașov, spre Sibiu, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 1, in județul Alba: Autoturism rasturnat dupa un impact intre doua mașini. Doi pasageri au fost raniți ACCIDENT rutier pe DN 1, in județul Alba: Autoturism rasturnat dupa un impact intre doua mașini. Doi pasageri au fost raniți La data de 29 octombrie 2019, in jurul…

- Un microbuz cu turisti ucraineni a fost implicat intr-un grav accident rutier in Turcia. 13 oameni au fost raniti dupa ce vehiculul a intrat frontal intr-un tractor. Victimele sunt zece turisti, soferii celor doua unitati de transport si ghidul.

- Carambol pe traseul Chișinau - Ștefan-Voda. Un microbuz de pasageri si alte trei masini au fost implicate aseara intr-un grav accident rutier, in apropiere de satul Ciobanovca, raionul Anenii Noi.

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Zece persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR care a patruns pe contrasens. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in jurul…

- O mama și doi copii au fost raniți vineri dimineața, dupa ce o duba a intrat pe contrasens și a lovit doua mașini, pe DN1 Brașov – Fagaraș, la ieșire din localitatea Codlea catre Vladeni, județul Brașov, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța…

- Un microbuz in care se aflau 19 persoane s-a rasturnat marti pe DN 15, la iesirea din orasul Borsec, spre Toplita, mai multe persoane prezentand escoriatii, fara sa fie ranite grav, potrivit primelor...