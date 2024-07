Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii aradeni au aratat cum s-a produs accidentul de la ieșirea din Cicir. Un tanar de 18 ani din județul Timiș, care conducea un autoturism din direcția Deva spre Arad nu a observat ca in fața sa coloana de mașini staționeaza și a intrat intr-un autoturism din coloana, apoi a ajuns pe sensul opus…

- Grav accident de circulație, luni seara, pe DN 7, șoseaua care leaga Aradul de Deva. Doua mașini și un camion au fost implicate in accidentul care s-a produs puțin inainte de ora 18:00, in zona localitații aradene Cicir. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala…

- Accident de circulație, vineri dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Ohaba de sub Piatra. „Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident de circulație care s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 66, in localitatea Ohaba de sub Piatra. In evenimentul rutier au fost implicate trei…

- Cinci persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident pe DN 6, la ieșirea din localitatea Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin, intre un camion inmatriculat in Bulgaria, incarcat cu aliaje din aluminiu și doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident intre o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Recaș și o mașina. Accidentul, in care au fost implicate 7 persoane, a avut loc in Recaș, județul Timiș, potrivit mediafax.

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, puțin dupa ora 16:00, pe DN 6, la intrarea in Remetea Mare dinspre Timișoara. Trei persoane au fost ranite, intre care o victima incarcerata. „A fost alertat Detașamentul 1 Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat pompierii cu o autospeciala de…

- La data de 10 mai ora 21:45, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DJ208A, pe raza localitații Bosanci a avut loc un accident rutier in urma caruia a rezultat vatamarea corporala a doua persoane. Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, a stabilit ca la data de 10.05.2024,…