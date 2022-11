Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata, in judetul Arges, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 65B, in localitatea Bradu, județul Argeș, conducatorul unui autoturism care se deplasa de pe…

- Un accident rutier cu doua victime a avut loc luni dimineața, pe DN 65B, la intrare in Pitești, in zona Metro. Una dintre victime, incarcerata, a fost gasita in stop cardio-respirator. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea.

- O persoana a murit si alta a fost ranita, vineri, intr-un accident produs pe DN 22 A, in care un autoturism s-a rasturnat. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22A, in zona localitatii Topolog, judetul Tulcea, s-a produs un accident rutier in care un autoturism…

- Un accident in care au fost ranite sase persoane s-a produs, luni, in judetul Buzau, pe DN 2, supranumit si drumul mortii. In eveniment ar fi implicata si o ambulanta. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Buzau-Urziceni, la iesire din localitatea Spataru,…

- UPDATE Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata in conditii normale pe DN 66 E 79 Defileul Jiului, la kilometrul 117 900 de metri, in localitatea Bumbesti Jiu, judetul Gorj, unde un bolovan a cazut de pe versant pe un autoturism…

- Un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz, pe DN66/ E79, in Defileul Jiului, pe raza localitații Bumbești-Jiu, din județul Gorj. Șoferul a murit, a informat serviciul de presa al ISU Gorj, pentru Libertatea. Echipe de salvatori din Gorj și Hunedoara au…

- Accidente in lanț samata dimineața pe A3, la intrarea in Ploiești. Un TIR a ajuns pe contrasens și a rupt parapeții ajungand in șanț.Șoferul tirului avea in jur de 40 de ani și a pierdut contolul direcției, cel mai probabil din cauza oboselii, relateaza Realitatea PLUS.TIR-ul a trecut de separatoarele…

- Accidentul rutier s-a produs sambata seara pe DN 3, in judetul Constanta. Zece persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, iar una dintre ele a murit. Celelalte noua sunt transportate la spital, relateaza News.ro . Totul s-a intamplat la iesirea din localitatea Baneasa spre Ostrov, dupa ce ”conducatorul…