Accident grav pe DN 6: Un mort și trei răniți în Caraș-Severin O persoana a murit și trei au fost ranite, duminica dimineața, in urma unui accident intre o mașina și o autoplatforma, pe DN 6, intre localitațile Buchin și Slatina Timiș, din județul Caraș-Severin, anunța Mediafax.

