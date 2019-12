Stiri pe aceeasi tema

- Doi grav raniți, dupa ce o mașina a ieșit in decor de pe DN 6, in județul TimișDoua persoane au fost grav ranite, marți seara, dupa ce o mașina a ieșit in decor de pe DN6, in localitatea Lovrin, județul Timiș, anunța MEDIAFAX. Potrivit ISU Timiș, accidentul a fost anunțat prin numarul…

- Ceața densa le da batai de cap șoferilor. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in Timiș. Doua auturisme s-au ciocnit la ieșirea din Lovrin, dinspre Șandra, la trecerea de cale ferata. Cele doua mașini veneau circulau pe DN6, dinspre Șandra. Una dintre ele transporta valori, sume de…

- Cinci persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timiș. Patru persoane au fost transportate de urgența la spital, dupa ce un autoturism s-a izbit de un stalp. Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitațile Cheglevici și Cherestur.…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica dupa-amiaza, in Timiș. Cu toții erau pasageri intr-un autoturism condus de un barbat care, din pricina vitezei, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit intr-un copac. Accidentul s-a petrecut in apropiere…

- Un motociclist in varsta de 29 de ani a murit duminica, dupa un accident spectaculos produs in județul Maramureș. In accident a fost implicata și o ambulanța, transmite Mediafax.Potrivit Poliției Maramureș, un motociclist din Zalau a depașit, pe un drum din localitatea Surdești, o autoutilitara,…

- Un autocamion și un autoturism s-au ciocnit in aceasta dimineața pe DN 79, șoseaua care leaga Aradul de Oradea, intre localitațile Șimand și Chișineu Criș. In urma impactului, o victima a ramas incarcerata in automobil. La fața locului au intervenit pompierii de la Chișineu Criș și un echipaj de Ambulanța,…

- Grav accident seara trecuta pe o sosea din Timis. O ambulanta care transporta la spital un pacient intubat si inconstient dupa ce se rasturnase cu masina, a fost lovita de o soferita care a iesit de pe un drum secundar si nu a observat autospeciala in misiune.