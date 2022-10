Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, una dintre cele mai circulate șosele din Timiș. „O femeie in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe DN 6, dinspre orașul Recaș inspre municipiul Timișoara, iar in localitatea Izvin, intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra direcției…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, pe DN1C, in apropierea localitații Jucu de Mijloc. La fața locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, doua ambulanțe, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit cinci autoturisme avariate și ocupanții…

- Un accident grav a avut loc astazi, intre cinci mașini, pe DN 1C in apropierea localitații Jucu de Mijloc, in urma acestuia, trei persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Vineri, pompierii au intervenit la un accident rutier produs in Jucu de Mijloc. La fața locului au fost dislocate…

- In cursul acestei dimineți, un apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența anunța producerea unui accident rutier in localitatea Traian. „De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a provocat, astazi, un grav accident de circulație in timp ce conducea un autoturism pe Calea Sever Bocu dinspre Divizia 9 Cavalerie catre strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La un moment dat, a intrat in coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de o femeie…

- Un accident in lanț, in care au fost implicate 5 mașini, a avut loc, duminica dimineața, pe autostrada A1. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Lugoj – Deva, la kilometrul 428, in zona localitații Margina. Conform autoritaților, accidentul s-a soldat cu avarierea celor cinci…

- Accident in lanț, duminica dimineața, pe autostrada A1, la kilometrul 428, in zona localitații timișene Margina. Din fericire, in urma carambolului petrecut pe sensul de mers Timișoara – Deva, nu au fost persoane ranite. Se circula doar pe banda a doua, pentru ca banda de urgența și banda 1 sunt blocate…

- Trafic dirijat pe DN2-E85, in Poșta Calnau, din cauza unui accident de circulație. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism, pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat, un șofer de 65 de ani, din Braila, a pierdut controlul asupra direcției, a ieșit in afara parții…