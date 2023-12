Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav cu patru victime pe DN1H: Traficul rutier este blocatUn accident grav s-a produs duminica, in jurul pranzului, pe o șosea din județul Salaj. Patru persoane au ramas in interiorul mașinilor implicate in coliziunea violenta, informeaza Mediafax. In accident au fost implicate o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, kilometrul 167 700 metri, localitatea Budesti, judetul Valcea, s a produs un accident rutier in care aufost implicate un autoturism si un autotren.In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane, ce urmeaza a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este blocat pe DN 76 Beius Stei, in zona localitatii Petrileni, judetul Bihor, dupa ce o autoutilitara, un autocamion si un autoturism au fost implicate intr un accident. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 19 Satu Mare-Sighetu Marmației, in zona localitații Ciuperceni, județul Satu Mare, s-a produs un accident rutier intre un autotren, o autoutilitara și un autoturism, soldat cu ranirea unei persoane, ce este incarcerata.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 19 Satu Mare Sighetu Marmatiei, inzona localitatii Ciuperceni, judetul Satu Mare, s a produs un accident rutier intre un autotren, o autoutilitara si un autoturism, soldat cu ranirea unei persoane, ce este incarcerata.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1H, localitatea Jibou, județul Salaj, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 motociclete și 1 autoturism. In urma impactului a rezultat ranirea celor 2 motocicliști, care urmeaza a fi transportați…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13 Sighisoara Targu Mures, la iesire din localitatea Sighisoara, judetul Mures, intr o curba, o autoutilitara s a rasturnat pe un autoturism.Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite, sunt constiente si evaluate…

- Un accident grav a avut loc miercuri pe autostrada A1 Sebeș-Deva, la kilometrul 341, in direcția catre Sebeș, in apropierea localitații Turdaș, județul Hunedoara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a furnizat informații cu privire la evenimentul tragic. Potrivit rapoartelor,…