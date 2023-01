Accident GRAV pe DN 1, în zona Lancrăm. 4 persoane ar fi rănite, traficul este îngreunat Accident GRAV pe DN 1, in zona Lancram. 4 persoane ar fi ranite, traficul este ingreunat Un accident in care au fost ranite 4 persoane a avut loc duminica seara, in apropiere de Lancram. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, trafic este ingreunat. ”Din primele date, in accident au fost implicate 2 autovehicule, iar 4 persoane ar fi suferit leziuni corporale. Cercetarea la fața locului este in desfașurare” au transmis aceștia. La accident […] Citește Accident GRAV pe DN 1, in zona Lancram. 4 persoane ar fi ranite, traficul este ingreunat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

