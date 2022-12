Accident grav pe DJ 711 Racovița, trei autoturisme implicate, patru victime transportate la spital Accident grav pe DJ 711 Racovița, trei autoturisme implicate, patru victime transportate la spital, printre ele și un copil. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. La locul accidentului au fost gasite 4 persoane ranite (3 adulți și 1 minor) care au fost [...] The post Accident grav pe DJ 711 Racovița, trei autoturisme implicate, patru victime transportate la spital first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

