Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Acidentul s-a petrecut pe DN 24 A, la kilometru 91. Mașina care a produs evenimentul rutier era condusa de un tanar de 19 de ani, domiciliat in localitatea Budu Cantemir, comuna Stanilești. Acesta avea in mașina un pasager in varsta de 21 de ani, din aceeași localitate. Șoferul, care avea direcția…

- Purtatorul de cuvandt al ISU Dolj a mentionat ca impactul a avut loc intre un TIR si o masina. Trei victime sunt incarcerate și, din primele informații oferite de reprezentanții ISU Dolj, sunt in stare grava. La fașa locului s-a deplasat o ambulanța Smurd și o mașina de descarcerare.…

- Mai multe echipaje ale ISU Vaslui și SAJ Vaslui intervin in aceste momente in localitatea Gura Vaii, comuna Stanilești, la un accident rutier in care a fost implicat un autoturism in care se aflau doua persoane. Din cate se pare, conducatorul auto a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac…

- Doi tineri din judetul Galati au ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un copac, se arata intr-o informare transmisa, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, un tanar, de 24 ani, din comuna Vanatori, a condus autoturismul…

- Un accident rutier grav a avut loc in noapte de duminica spre luni, in comuna Clinceni din județul Olt. Un tanar care conducea ilegal fara permis a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un cap de pod, impactul fiindu-i fatal.

- Accident fatal in municipiul Balți. Un barbat a murit in drum spre spital, dupa ce mașina pe care o conducea a derapat de pe șosea, s-a izbit violent intr-un copac, dupa care s-a rasturnat.Tragedia a avut loc astazi, in jurul orei 06:00.

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta dimineata in judetul Tulcea. O soferita a decedat in urma impactului."In jurul orei 08:30, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in urma unui apel prin intermediul sistemului unic pentru apeluri de urgenta 112, pentru descarcerarea…

- Accident terifiant in satul Corten, raionul Taraclia. Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un copac.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, la iesirea din localitate, dupa ce victima a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe traseu.